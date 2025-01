Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz der "Sport Lounge" Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Dienstag, dem 07.01.2025, ereignete sich zwischen 19:20 Uhr und 20:20 Uhr in der Straße "Am Bahnhof" 14 in Birkenfeld eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio "Sport Lounge" einen weißen Kleinwagen. Hierbei wurde dieser im Bereich der hinteren Stoßstange links beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell