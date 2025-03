Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Mainhardt: Aufgefahren

Eine 31-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Mittwochnachmittag gegen 16:35 Uhr die B39 von Ammertsweiler in Richtung Hohenstraßen. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 59 Jahre alte Jeep-Fahrerin nach links in Richtung Dennhof abbiegen wollte und aufgrund von Gegenverkehr abbremsen musste und fuhr dieser auf. Die Jeep-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf insgesamt 14.000 Euro geschätzt.

Untermünkheim: Kanister auf Straße führt zu Verkehrsunfall

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der K 2576. Ein 65 Jahre alter Volvo-Fahrer fuhr die Kreisstraße kurz nach 7 Uhr in Richtung Gailenkirchen entlang, als er kurz vor der Abzweigung Richtung Wittighausen mit einem Kanister, der auf der Fahrbahn lag, kollidierte. Am Volvo entstand beim Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, wer den Kanister verloren hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 400555 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Satteldorf: Verkehrsunfall

Eine 59-jährige Mitsubishi-Fahrerin übersah am Mittwoch gegen 15 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Bronnolzheimer Straße / Bürgermeister-Hommel-Straße einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Transporter und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

