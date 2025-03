Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Schwaikheim: Wohnungseinbruch

Zwischen Montagmittag und Mittwochabend verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Schönbühlstraße und brachen anschließend die Wohnungstüre einer Wohnung im Untergeschoss auf. Aus der Wohnung entwendeten die Einbrecher anschließend einen Flachbildfernseher sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Kellerraum aufgebrochen

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Dienstag, 12 Uhr und Mittwoch, 7:45 Uhr Zugang zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses am Dueviller Platz und entwendeten aus diesem ein Pedelec vom Hersteller Focus im Wert von knapp 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Urbach: Versuchter Einbruch

Am Mittwoch gegen 13:15 Uhr versuchten zwei bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Straße Kahlharz einzubrechen. Der Bewohner des Hauses war zu diesem Zeitpunkt zu Hause und ertappte die Einbrecher auf frischer Tat, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Der Geschädigte verfolgte die beiden Einbrecher noch kurz, konnte sie aber letztlich nicht stellen. Der beim Einbruchsversuch verursachte Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die beiden Einbrecher wurden vom Geschädigten wie folgt beschrieben: Beide sollen zwischen 17 & 21 Jahren alt & etwa 165 cm groß sein. Zur Tatzeit sollen beide komplett schwarz gekleidet mit Kapuze und Schal gewesen sein. Einer der Täter soll einen schwarzen Rucksack mit sich geführt haben. Zudem habe einer der Täter schwarze Haare und helle Haut, der andere soll sonnengebräunt gewesen sein.

Zeugen, die zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 mit dem Polizeiposten Plüderhausen in Verbindung zu setzen.

Korb: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 11:55 Uhr und 12:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Schillerstraße einen geparkten BMW und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: In Kiosk eingebrochen

Im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Mittwoch, 17:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Kiosk in der Aichstruter Straße ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde lediglich ein Festnetztelefon entwendet. Der Sachschaden, den die Täter hinterließen, beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die entsprechenden Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Freitag, 16:00 und Mittwoch, 11:00 Uhr wurde ein geparkter Kia in der Hauffstraße durch unbekannte Täter beschädigt. Der Kia wies an der linken Fahrzeugseite Kratzer auf, welche vermutlich durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht wurden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

Waiblingen: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, zwischen 07:30 Uhr und 15:10 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke "Pegasus". Das Fahrrad war an der Gewerblichen Schule in der Steinbeisstraße abgestellt und mittels Schloss gesichert. Es hatte einen Wert von etwa 2.400 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Murrhardt: Unfall - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch, gegen 10:50 Uhr befuhr ein 81-jähriger Fahrer eines Skoda die Bahnhofstraße von Sulzbach kommend in Richtung Innenstadt. Sodann ordnete er sich auf der linken Fahrspur ein und beabsichtigte nach links in Richtung Bahnhof abzubiegen. Eine 69-jährige VW-Fahrerin kam aus dieser Richtung und wollte ihrerseits links in die Bahnhofstraße einfahren. Dabei missachtete die 69-jährige die Vorfahrt des Skoda-Fahrers und es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.

