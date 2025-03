Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW entwendet, verunfallt und Widerstand geleistet, Zeugen gesucht, Diebstahl und Unfall

Aalen (ots)

Aalen/Dewangen: PKW entwendet, verunfallt und Widerstand geleistet

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:50 Uhr, hielt ein 63-jähriger Zeitungsausträger mit seinem Fiat zum Einwerfen einer Zeitung in der Hohekreuzstraße an. Da er für das kurzzeitige Verlassen des PKWs den Motor laufen ließ, war der Fiat nicht verschlossen. Ein 48-Jähriger nutzte diese Gelegenheit und stiegt in den Fiat ein. Nachdem der 63-Jährige zu seinem Auto zurückkehrte, forderte er den Mann auf, wieder auszusteigen. Daraufhin ging der 48-Jährige den Zeitungsausträger körperlich an und fuhr mit dem Fiat los. Kurz darauf kollidierte er jedoch mit einem in der Hohekreuzstraße geparkten Wohnmobil und kam zum Stehen. Beim Eintreffen der Polizeistreife stellte sich heraus, dass der 48-jährige Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Er wurde daraufhin zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Klinikum verbracht. Hier leistete er Widerstand und schlug nach den Polizeibeamten. Durch die Handlungen des 48-Jährigen wurde der Zeitungsausträger und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Zudem entstand durch die Kollision mit dem Wohnmobil ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Den 48-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Ellwangen: Gasflasche aufgefunden

Bereits am Donnerstag, dem 20.03.2025, konnte in den Morgenstunden an der St. Wolfgangs-Kirche in Ellwangen eine graue 5 kg Gasflasche aufgefunden werden. Zur Klärung, wie die Gasflasche an die Kirche gelangt ist und wem die Gasflasche gehört, bittet die Polizei um Mithilfe: Sollte jemand im Zeitraum vom 19.03. - 20.03.2025 Personen beobachtet haben, die möglicherweise mit der Gasflasche in Verbindung stehen, oder sollte jemanden eine solche Gasflasche durch Diebstahl abhandengekommen sein, wird um Kontaktaufnahme mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Nummer 07361 5800 gebeten.

Ellwangen/Neunheim: Dieseldiebstahl

Unbekannte entwendeten zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 06:20 Uhr etwa 180 Liter Diesel aus den Tanks zweier Mercedes-Lkws. Die Lkws waren zur Tatzeit im Industriegebiet in der Ludwig-Lutz-Straße abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 entgegen.

Ellwangen/Schrezheim: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Am Mittwoch gegen 18:55 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Chevrolet den Verbindungsweg zwischen Rötlen und Pfahlheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte dadurch einen Flurschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

