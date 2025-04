Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektionen Northeim und Hameln-Pyrmont/Holzminden sowie der Polizeidirektion Göttingen anlässlich einer Motorradsicherheitsaktion

Weserbergland (ots)

Sicher auf dem Motorrad unterwegs: Die Polizeiinspektionen Northeim und Hameln-Pyrmont/ Holzminden laden zu einer Präventionsaktion am 03.05.2025 an der Landstraße 548 zwischen Uslar und Relliehausen ein.

USLAR- Im Rahmen der Landstraßenkampagne "Mein Tempo...Mein Leben" der Landesverkehrswacht Niedersachsen e.V. veranstalten die o.a. Polizeiinspektionen von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr eine Präventionsaktion unter dem Tenor "Kaffee statt Knöllchen" am Parkplatz Neuer Teich. Ziel ist es, mit den Motorradfahrenden ins Gespräch zu kommen und zu Themen wie überhöhte Geschwindigkeit, Fahrtüchtigkeit, Schutzbekleidung, Erste Hilfe, Fahrsicherheitstrainings und Lärmschutz zu sensibilisieren. Zusätzlich werden Netzwerkpartner wie die Verkehrswacht Uslar e.V., Plankenparty e.V. und die Stauhelfer-Motorradstaffel Northeim der Johanniter Unfallhilfe vor Ort sein. Alle Interessierten Bikerinnen und Biker sind herzlich eingeladen. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort freuen sich auf Ihren Besuch.

Biker Safety Touren im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen

Am 3. Mai findet neben der Präventionsaktion der Polizeiinspektionen Northeim und Hameln-Pyrmont/ Holzminden auch eine sogenannte Biker Safety Tour statt. Dabei handelt es sich um kostenlose Touren für angemeldete Kleingruppen von maximal zwölf Teilnehmenden, die von erfahrenen Polizeimotorradfahrenden begleitet werden.

Unter dem Motto "Du hast es in der Hand - überlasse nichts dem Unfall" stehen Informationen und Aufklärung zu Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkten, zum Fahrzeugzustand, zur Schutzkleidung und zur Lärmproblematik im Vordergrund dieses Präventionsangebots. Darüber hinaus werden die Begleiterinnen und Begleiter die Teilnehmenden über mentale und physische Gesundheit, Belastbarkeit, persönliche Fähigkeiten, Technik und Ausrüstung informieren und sie entsprechend in die Motorradtour einweisen. An der Aktion sind weiterhin Netzwerkpartnerinnen und -partner, wie das DRK oder die Johanniter-Unfallhilfe, beteiligt, die den Bikerinnen und Bikern wertvolle Tipps in Sachen Erste Hilfe an Motorradfahrenden geben.

Die Touren basieren auf einem Konzept der Polizei Südhessen und werden erstmals im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen angeboten. Bis Ende Juni werden an mehreren Terminen in einer Mischung aus Fahrspaß und Gefahrensensibilisierung die schönsten Strecken zwischen Harz und Weserbergland abgefahren. Ziel ist es, die Sicherheit trotz Fahrspaß nicht außer Acht zu lassen, für Rücksichtnahme vor dem Hintergrund von Lärmbelästigungen zu werben und deutlich zu machen, dass Umsicht leben retten kann und das Ziel immer sein muss, sicher anzukommen.

Für die Touren am 10.05.25, 31.05.2025 und 21.06.2025 sind noch Plätze frei. Alle Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen sind unter https://www.pd-goe.polizei-nds.de/startseite/pravention/verkehr/biker-safety-tour-2025-118003.html zu finden.

