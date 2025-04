Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Täter entreißt Handtasche - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am Samstag (19.04.2025), gegen 19:30 Uhr, zu einem Handtaschenraub in der Straße "Am Anleger" an der Weserpromenade in Hameln gekommen ist. Ein bislang unbekannter Täter riss hierbei einer 64 Jahre alten Frau aus Hameln gewaltsam die Handtasche von der Schulter und flüchtete anschließend fußläufig von der Tatörtlichkeit. Die Hamelnerin wurde hierbei leicht am Finger und an der Schulter verletzt. Der Täter wird als männlich und circa 20 Jahre alt beschrieben. Er war außerdem in Begleitung zweier weiterer, männlicher Personen.

Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 mit der Polizei in Hameln in Verbindung zu setzen.

