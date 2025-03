Polizei Hamburg

POL-HH: 250319-2. Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Hamburg-Altenwerder

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.03.2025, 22:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Altenwerder, Waltershofer Straße/Altenwerder Hauptdeich

Gestern Abend haben zwei Unbekannte in der Nähe der Anschlussstelle Waltershof einen 41-Jährigen angegriffen und ihm sein Mobiltelefon entwendet. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befand sich der 41-Jährige auf dem Weg zur Arbeit, als er im Kreuzungsbereich Waltershofer Straße/Altenwerder Hauptdeich einen vermeintlich liegengebliebenen schwarzen Mercedes wahrnahm. Nachdem er ausgestiegen war und den beiden scheinbar mit der Reparatur beschäftigten Männern seine Hilfe anbot, attackierten ihn diese unvermittelt mittels Schlägen und Pfefferspray. Zudem stach ihm einer der beiden mit einem unbekannten Gegenstand in eine Schulter. Die dunkle Jacken und schwarze Bärte tragenden Unbekannten nahmen daraufhin das Handy des 41-Jährigen an sich und flüchteten anschließend in dem Mercedes mit Hamburger Kennzeichen in Richtung Finkenwerder Straße.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den Geschädigten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit knapp einem Dutzend Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort, welche nun durch das Harburger Raubdezernat (LKA 184) fortgeführt werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die gestern Abend verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Pkw beziehungsweise den mutmaßlichen Räubern geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell