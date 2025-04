Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Diebstahl aus Supermarkt - Kunde wird schwer verletzt

Hameln (ots)

Am Samstag (19.04.2025) kam es im E-Center in der Lemkestraße in Hameln, zu einem Diebstahl, bei dem ein 88-jähriger Kunde schwer verletzt wurde.

Gegen 14:00 Uhr bemerkten Mitarbeitende des Marktes eine männliche Person, die Alkoholflaschen entwendete und sich aus dem Geschäft entfernen wollte. Ein Mitarbeiter forderte daraufhin den Unbekannten auf, stehen zu bleiben. Statt der Aufforderung nachzukommen, rannte der Mann los und wollte aus dem Markt flüchten. Der 19-jährige Angestellte nahm fußläufig die Verfolgung auf. Auf der Flucht riss der unbekannte Täter einem 88-Jährigen an seiner Jacke und riss diesen zu Boden, um ein Hindernis für seinen Verfolger zu bereiten. Hierbei wurde der Senior schwer verletzt. Der Mitarbeitende erkundigte sich zunächst nach dem Befinden des Mannes und nahm weiter die Verfolgung auf, als eine Kollegin zu Hilfe eilte und sich um den Senior kümmerte.

Im weiteren Verlauf der Verfolgung konnte der Unbekannte durch den 19-Jährigen gestellt werden. Für die hinzugezogene Polizei war der Mann kein Unbekannter. Er war bereits öfter polizeilich in Erscheinung getreten.

Der 32-jährige Beschuldigte, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde vorläufig festgenommen und zur Wache nach Hameln gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wurde am Sonntag, 20.04.2025, durch eine Bereitschaftsrichterin die Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann muss sich wegen Diebstahls und vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

Der Senior wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

