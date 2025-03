Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gelddiebstahl mittels Wechseltrick in Schifferstadt - Vorsicht beim Geldwechseln

Schifferstadt (ots)

Nachdem der 85-jährige Geschädigte am Freitagnachmittag bei seiner Bank in der Bahnhofstraße Bargeld abgehoben hatte, wurde er auf der Straße davor von einem unbekannten Mann angesprochen, der gerne ein 2EUR-Stück gewechselt haben wollte. Der Unbekannte "half" dem Senior bei der Suche nach den passenden Münzen im Geldbeutel und verwickelte ihn zudem in ein Gespräch. Kurz nachdem man sich getrennt hatte, stellte der Geschädigte das Fehlen einer größeren Summe Scheingeldes in seiner Geldbörse fest. Den unbekannten Täter konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben: männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

