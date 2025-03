POL-PDLU: Betrug durch falschen Bankmitarbeiter in Rödersheim-Gronau

Frankenthal (ots) - Am Abend des 28.03.25 kam es in der Wormser Straße in Frankenthal zwischen 2 Verkehrsteilnehmern zu einer Bedrohung und Beleidigung. Auslöser für die Auseinandersetzung war, dass ein 29-jähriger Autofahrer einem 21-jährigen Fahrzeugführer an einer Kreuzung beinahe die Vorfahrt genommen hatte. Daraufhin verfolgte der 21-jährige den anderen ...

mehr