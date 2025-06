Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 23-jähriger Mann zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend wurde ein 23-jähriger Mann von Unbekannten in der Heidelberger Weststadt zusammengeschlagen.

Gegen 23 Uhr waren drei männliche Personen in einer Grünanlage in der Kurfürsten-Anlage in Streit geraten, in dessen Verlauf der 23-Jährige Person plötzlich davonrannte und anschließend von den beiden anderen Männern verfolgt wurde. Einer der Verfolger versetzte dem Flüchtenden einen Schlag, woraufhin dieser zu Boden stürzte. In der weiteren Folge wurde der am Boden liegende nochmals geschlagen. Anschließend entfernten sich die Unbekannten in Richtung Hauptbahnhof. Der 23-Jährige erlitt bei dem Angriff eine Kopfplatzwunde und eine gebrochene Nase. Er hatte kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Die unbekannten Angreifer werden wie folgt beschrieben:

- Männliche Personen - Dunkle Hautfarbe - Dunkel bekleidet, eine Person trug eine rot/schwarze Daunenjacke

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

