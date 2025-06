Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 84-Jährige wird Opfer von Trickbetrügern

Heidelberg (ots)

Am Freitag erbeuteten falsche Polizeibeamte in der Südstadt bei einer 84-jährigen Seniorin Wertsachen und Bargeld im Wert von fast 70.000 Euro. Die unbekannte Täterschaft hielt ersten Ermittlungen zufolge über mehrere Tage telefonisch Kontakt zu der Dame und gab vor, bei der Polizei zu arbeiten. Weiterhin gaben die Unbekannten an, dass bei einer Einbrecherbande ein Notizblock aufgefunden worden sei, in welchem vermerkt gewesen sein soll, dass auch bei der 84-Jährigen eingebrochen werden soll. Um die Wertgegenstände zu sichern, übergab die Frau mehrere hochwertige Schmuckstück sowie Bargeld im Gesamtwert von fast 70.000 Euro an die Betrüger. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

