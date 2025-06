Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Freitagabend einen Verkehrsunfall, der sich gegen 20:40 Uhr im Reilsheimer Mühlweg ereignete. Die Fahrerin eines grauen Fords hatte beim Ausparkten ein geparktes Auto beschädigt und war anschließend in ihrem Fahrzeug von der Unfallstelle geflüchtet. Eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd konnte die mutmaßliche Unfallverursacherin ermitteln und kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift antreffen. Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen fiel auf, dass die 40-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von über 1,2 Promille und ein Urintest schlug positiv auf Cannabis und Amphetamin an. Aufgrund des Anfangsverdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs musste die Frau eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben. Zudem muss sie sich wegen der von ihr begangenen Unfallflucht verantworten, bei der ein Schaden von knapp 1.200 Euro entstand.

