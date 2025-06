Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - PM 2

St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Sonntagmorgen, gegen 09:45 Uhr, ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Lenaustraße. Zwei Bewohner mussten mittels einer Drehleiter gerettet werden, da eine Flucht über das verrauchte Treppenhaus nicht mehr möglich war. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 10:05 Uhr an. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Leimen, der Rettungsdienst sowie Beamte vom Polizeirevier Wiesloch. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Verletzte waren nicht zu beklagen. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem zur Brandursache, werden vom Polizeiposten Leimen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell