POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Vers. gef. Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am gestrigen Samstag gegen 10:40 Uhr kam ein 44-jähriger Motorradfahrer auf der K4105 zwischen Moosbrunn und Hirschhorn am Neckar in Fahrtrichtung Hirschhorn alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und verunglückte schwer. In einer steil abfallenden Rechtskurve verlor der Mann ...

mehr