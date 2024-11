Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Kenzingen -- Brandstiftung

Freiburg (ots)

Ereigniszeit: nicht genau bekannt - in den frühen Morgenstunden des 01.11.2024 - Meldezeit 06:30 Uhr

Zur genannten Zeit mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand in die Alte Straße in Kenzingen ausrücken.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein Motorroller vorsätzlich in Brand gesetzt und brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können.

Hinweise werden rund um die Uhr unter 07641 5820 an die Polizei in Emmendingen erbeten - ab Montag zu den Bürozeiten an den Polizeiposten in Kenzingen, Tel. 07644 92910.

