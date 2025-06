Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotlicht missachtet: Fahrradfahrer kollidiert mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Glimpflich endete ein Rotlichtverstoß gestern Abend für einen Fahrradfahrer in Erfurt. Gegen 18:25 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Velo auf der Straße An der Lache unterwegs gewesen. Als er auf die Stotternheimer Straße abbog, überfuhr er eine rote Ampel. Dabei übersah er eine herannahende Straßenbahn und prallte mit dieser zusammen. Der Radfahrer stürzte daraufhin und verletzt sich leicht. An der Straßenbahn und seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro. Ein Rotlichtverstoß ist kein Kavaliersdelikt. Er gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das anderer Verkehrsteilnehmer. Wer bei Rot fährt, riskiert Verkehrsunfälle mit schweren Folgen. (DS)

