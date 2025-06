LPI-EF: Wieder Autoeinbrüche in Erfurt - Leichtsinn lädt Diebe ein

Sömmerda (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Körperverletzungsdelikt in Sömmerda. Mittwochabend gegen 22:00 Uhr gerieten zwei Gruppierungen auf dem Skaterplatz in der Lucas-Cranach-Straße in Streit. In der weiteren Folge schlug ein Unbekannter einem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Der männliche Täter wurde mit schwarzem lockigen Haar und arabischem Phänotyp beschrieben. Er ...

