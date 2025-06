Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Körperverletzungsdelikt in Sömmerda. Mittwochabend gegen 22:00 Uhr gerieten zwei Gruppierungen auf dem Skaterplatz in der Lucas-Cranach-Straße in Streit. In der weiteren Folge schlug ein Unbekannter einem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Der männliche Täter wurde mit schwarzem lockigen Haar und arabischem Phänotyp beschrieben. Er soll etwa 25 Jahre alt und circa 170 cm groß gewesen sein und war mit einer hellen Jacke und einem grauen Hemd bekleidet. Hinweise zum Täter bzw. zu den an der Auseinandersetzung beteiligten Personen nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0149994 entgegen. (DS)

