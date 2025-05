Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 bei Neuss - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Zwei Personen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: 10. Mai 2025, 18:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der A 57 mit drei beteiligten Fahrzeugen wurden zwei Menschen so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten. Eine Frau hatte die Kontrolle über ihren Porsche verloren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 29-Jährige aus Krefeld mit ihrem Porsche auf der A 57 in Richtung Nimwegen unterwegs. Laut Zeugenaussagen wechselte sie über den mittleren auf den rechten Fahrstreifen, um dann mehrere Fahrzeuge verbotswidrig rechts zu überholen. Anschließend wechselte sie wieder auf den linken Fahrstreifen und verlor kurz hinter der Anschlussstelle Neuss/Büttgen aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte mit dem Opel einer 66-jährigen Frau aus Kleve, der daraufhin zunächst rechts gegen die Schutzplanke, über die Fahrbahn und anschließend links gegen die Betonschutzwand schleuderte. Schließlich kam das Auto entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Durch den Zusammenstoß gerieten Fahrzeugteile des Opel auf die entgegengesetzte Fahrbahn und trafen den Seat einer 42-Jährigen aus Mönchengladbach.

Die 29-Jährige und die 66-Jährige verletzten sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten. Die Autobahn blieb in Richtung Nimwegen für rund eine Stunde gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Die Fahrbahn wurde gegen 20:05 Uhr freigegeben. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 80.000 Euro.

