Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 40 bei Moers - Zwei Schwerverletzte - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der A 40 in Richtung Dortmund kollidierten zwei Pkw. Die Fahrzeugführer wurden dabei so schwer, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 62-jähriger Mann aus Mülheim an der Ruhr mit seinem Opel auf der A 40 in Richtung Dortmund unterwegs. Nach Zeugenaussagen wechselte dann kurz vor der Anschlussstelle Duisburg Rheinhausen ein bislang unbekannter schwarzer Pkw plötzlich vor den Opel auf den gleichen Fahrstreifen. Der 62-Jährige versuchte nach links auszuweichen, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte zunächst gegen den KIA eines 25-Jährigen aus Duisburg und dann gegen die Schutzplanken. Schließlich kam er auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Aufprall gerieten Trümmerteile auf alle Fahrstreifen und trafen auch den Porsche eines 43-Jährigen aus Duisburg. Die Fahrzeugführer des Opel und des KIA verletzten sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in umliegende Krankenhäuser brachten. Der Fahrer des unbekannten schwarzen Pkw setzte seine Fahrt fort.

Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Fahrbahnreinigung wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund ab dem Autobahnkreuz Moers von 19:40 bis ca. 21:00 Uhr gesperrt.

Unfallzeugen oder Personen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrer und dem Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an die Düsseldorfer Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell