POL-EL: Surwold - 16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nordhorn (ots) - Bislang Unbekannte beschädigten bereits am 3. März zwischen 17.00 und 22.00 Uhr einen an der Straße "Stadtring" beim dortigen Einkaufszentrum abgestellten Ford Mondeo mit einem augenscheinlich spitzen Gegenstand. Dabei wurde das Fahrzeug mehrmals auf der Fahrerseite zerkratzt und richtete so einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Hinweise nimmt ...

