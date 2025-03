POL-EL: Haren - Motorroller und dessen Fahrer gesucht

Nordhorn (ots) - Am 8. März kam es in Nordhorn gegen 22:00 Uhr zu einem Unfall auf der Denekamper Straße, in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes. Zwei unbekannte E-Scooter-Fahrerinnen befuhren nebeneinander den Radweg in Richtung stadtauswärts. Eine entgegenkommende Person mit Rollator wich den beiden aus, um Platz zu machen, und stürzte dabei in eine Baugrube. Durch den Sturz wurde die Person verletzt. Die Fahrerinnen der E-Scooter entfernten sich unerlaubt von der ...

