Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Verbaler Streit an Haltestelle eskaliert - Mann setzt Schreckschusspistole gegen Jugendlichen ein - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 8. Mai 2025, 20:45 Uhr

Gestern Abend kam es an einer Haltestelle in Wersten zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem Jugendlichen und einem Mann. Der Mann richtete im weiteren Verlauf eine Schreckschusspistole gegen den Jugendlichen und drückte ab. Die Polizisten trafen die beiden in einer Straßenbahn an und nahmen den Verdächtigen fest. Der Jugendliche kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei gerieten ein 17-Jähriger und ein 57 Jahre alter Mann an der Haltestelle Ickerswarder Straße in einen Streit. Plötzlich zog der Ältere eine Schreckschusspistole aus seinem Hosenbund, richtete diese auf den Jugendlichen und drückte aus kurzer Distanz ab. Nachdem beide in die Straßenbahn eingestiegen waren, informierte das Opfer die Polizei. An der Haltestelle Elbruchstraße nahmen die eingesetzten Beamten den 57-jährigen Deutschen fest. Der 17 Jahre alte Mann musste mit leichten Verletzungen in einer Klinik behandelt werden.

