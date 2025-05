Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Sohnstraße - Zivilfahnder nehmen Autoaufbrecher-Trio fest - Beute sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 6. Mai 2025, 18:00 Uhr

Zivilfahnder konnten am vergangenen frühen Dienstagabend drei mutmaßliche Autoaufbrecher in Düsseltal quasi auf frischer Tat festnehmen und auch diverse Beutestücke sicherstellen.

Die drei Männer im Alter von 23, 29 und 31 Jahren mit algerischer Staatsangehörigkeit waren den Zivilfahndern bereits am frühen Abend in der Düsseldorfer Innenstadt durch ihr verdächtiges Verhalten in Bezug auf geparkte Autos aufgefallen. Wenige Stunden später rückte das Trio im Bereich der Sohnstraße in Düsseltal erneut in den Fokus der Zivilkräfte. Hier konnten die Einsatzteams beobachten, wie das Trio offenkundig aus mindestes einem Pkw Gegenstände entwendete und in einem Rucksack verstaute. Dann liefen die drei Männer in einen neben der Grafenberger Allee gelegenen Park. Die Einsatzkräfte konnten sehen, wie die Tatverdächtigen Gegenstände in die angrenzenden Büsche warfen. Sie wurden daraufhin von Einsatzkräften angehalten und durchsucht. Neben diversen Beutestücken wie hochwertige Sonnenbrillen fanden die Zivilfahnder in den angrenzenden Grünstreifen tatsächlich weitere Gegenstände aus vorangegangenen Fahrzeugaufbrüchen, die von den Tatverdächtigen als wertlos erachtet und weggeworfen worden waren. Ein Teil der Beutestücke konnte den Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Die Ermittlungen zu den drei polizeibekannten Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell