Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 40 bei Duisburg - Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 7. Mai 2025, 09:19 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A 40 bei Duisburg wurde ein Kradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die Richtungsfahrbahn voll gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei war ein 42 Jahre alter Mann mit seinem Krad auf der A 40 in Richtung Dortmund unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Homberg auf das Heck eines Pkw eines 32-Jährigen auffuhr. Der Kradfahrer stürzte in der Folge und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Dortmund konnte gegen 11:00 Uhr komplett aufgehoben werden.

