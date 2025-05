Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Mann bedroht Passanten und randaliert auf der Straße - Polizisten setzen DEIG ein - Blutproben - Strafanzeige wegen Bedrohung und Widerstand

Düsseldorf (ots)

Montag, 5. Mai 2025, 06:58 Uhr

Heute Morgen randalierte ein Mann in Pempelfort auf der Straße und bedrohte Passanten. Da der Mann den Aufforderungen der hinzugerufenen Polizisten nicht nachkam und einen Gegenstand (dem Anschein nach ein Messer) in der Hand hielt, setzten die Beamten das Distanzelekotroimpulsgerät (DEIG) ein. Der 33 Jahre alte Randalierer kam in ein Krankenhaus, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Im Anschluss wurde er entlassen. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen Bedrohung und Widerstand.

Heute Morgen erhielten Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei den Einsatz "Mann schlägt mit Regenschirm um sich und bedroht Passanten". Die Polizisten trafen den Mann an der Scharnhorststraße an und gaben ihm Anweisungen. Der Verdächtige reagierte jedoch nicht und bedrohte auch die Beamten. Da der Mann einen metallischen Gegenstand in seiner Hand hielt und auch nach mehrfacher Aufforderung die Anweisungen nicht befolgte, setzten die Polizisten, mit vorheriger Ankündigung, das DEIG ein. Der Randalierer konnte in der Folge überwältigt werden. Der 33-jährige Marokkaner ohne festen Wohnsitz kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus und konnte von dort wieder entlassen werden. Weil der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und / oder Drogen gestanden haben könnte, wurden ihm Blutproben entnommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell