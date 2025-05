Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Autobahnkreuz Ratingen-Ost - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 5. Mai 2025, 07:13 Uhr

Heute Morgen wurde ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 im Autobahnkreuz Ratingen-Ost so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Richtungsfahrbahn Arnheim wurde teilweise voll gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei fuhr ein 24 Jahre alter Mann mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen der A 3 in Richtung Arnheim. In Höhe des Autobahnkreuz Ratingen-Ost näherte sich von hinten ein Kradfahrer und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck des BMW auf. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Das Krad schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen einen Lkw, den ein 59-Jähriger aus Düsseldorf steuerte. Der 21 Jahre alte Mann aus Düsseldorf wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn zum Teil gesperrt werden. Gegen 10:10 Uhr konnten alle Sperrungen aufgehoben werden. Der Verkehr staute sich bis auf 8.000 Meter.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell