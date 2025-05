Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Damenhandtasche aus Pkw gestohlen - Zivilfahnder nehmen zwei Männer fest - Weiteres Diebesgut in Hotel gefunden

Düsseldorf

Tatzeit: Freitag, 02. Mai 2025, 17:45 Uhr

Zwei Männer wurden am Freitagnachmittag von Zivilfahndern des Einsatztrupps der Polizeiinspektion Mitte auf frischer Tat festgenommen, nachdem sie arbeitsteilig eine Damenhandtasche aus einem Pkw entwendet hatten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich die Tatverdächtigen in einem Hotel an der Oststraße eingemietet hatten. Dort wurde weiteres Diebesgut gefunden.

Zivilfahndern fielen im Bereich der Königsallee zwei Männer auf, die sich augenscheinlich für die dortigen Passanten interessierten, häufig telefonierten und regelmäßig Augenkontakt zueinander pflegten. Dies nahmen die Beamten zum Anlass, sich an ihre Fersen zu heften. Nach einer Fahrt mit der Straßenbahn konnte ein Tatverdächtiger auf der Friedrich-Ebert-Straße dabei beobachtet werden, wie dieser die Tür eines augenscheinlich unverschlossenen Pkw öffnete, auf dem Fahrersitz Platz nahm und kurze Zeit später mit einer Damenhandtasche das Fahrzeug wieder verließ. Währenddessen stand der andere Tatverdächtige in der Nähe des Pkw und erweckte den Eindruck "Schmiere" zu stehen. Die beiden Männer entfernten sich schnellen Schrittes, stiegen in einen Linienbus und konnten dort durch die Zivilbeamten im Besitz der Beute festgenommen werden. Einer der Männer führte zudem ein Pfefferspray und einen "Jammer" mit sich. Ein "Jammer" ist ein Störsender, der das Funksignal zwischen Fahrzeug und dessen Schlüssel beim Verschließen unterbinden kann. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der 28-jährige Algerier und der 20-jährige Marokkaner in einem Hotel an der Oststraße eingemietet hatten. Die Begehung des Hotelzimmers brachte weiteres hochwertiges Diebesgut ans Tageslicht. Gegen den polizeibekannten Algerier, der die Damenhandtasche gestohlen hatte, bestand ein Haftbefehl aufgrund eines Betäubungsmitteldeliktes. Er blieb in Haft. Der polizeibekannte Marokkaner wurde mangels Haftgründen wieder entlassen.

