POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 52 bei Niederkrüchten - Fünf verletzte Personen - Vollsperrung -Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots) - Montag, 21. April 2025, 22:55 Uhr Eigentlich wollte ein 30-Jähriger am 21. April 2025 in Oberbilk zu einem Treffen in der Emmastraße. Doch statt seines Termins traf er auf ein brutales Räubertrio. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Gegen 23.00 Uhr traf er an dem Montag wie verabredet in der ...

