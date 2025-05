Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Einbruch in Juweliergeschäft - Polizei stellt Tatverdächtigen auf der Flucht - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 05. Mai 2025, 02:30 Uhr

Heute Nacht nahmen Beamten der Düsseldorfer Polizei einen Mann fest, der dringend tatverdächtig ist, mit mindestens einem Komplizen in ein Juweliergeschäft eingebrochen zu sein und Schmuck entwendet zu haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich heute Nacht mehrere Tatverdächtige zwischen 02:30 und 02:37 Uhr Zugang zu einem Juweliergeschäft am Gertrudisplatz. Dort schlugen sie Vitrinen ein und entwendeten Schmuck. Als die durch einen Sicherheitsdienst informierten Beamten der Polizei nach wenigen Minuten am Tatort eintrafen, flüchteten die Männer in Richtung Anhalter Straße. Die Polizisten nahmen unmittelbar die Verfolgung auf und konnten einen 24-jährigen Mann aus Rumänien stoppen und festnehmen. Seinen Komplizen gelang die Flucht. Die Ermittlungen zu weiteren Tätern dauern aktuell an.

Zeugen werden gebeten sich an das Einbruchskommissariat der Düsseldorfer Polizei (KK 14) unter der Telefonnummer 0211 870 0 zu wenden.

