Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehrtauchergruppe rettet Vierbeiner aus der Geeste

Bremerhaven (ots)

Um 17:40 Uhr am heutigen Mittwochnachmittag alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr zur Tierrettung. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Hund beim Nachmittagsspaziergang höhe alte Geestebrücke von der Pier gestürzt. Aufgrund des mehrere Meter großen Höhenunterschiedes zwischen Pier und Wasseroberfläche, war es den Hundebesitzern nicht möglich das Tier eigenständig aus seiner misslichen Lage zu befreien. Mit einem zu Wasser gelassenen Schlauchboot und einem Retter im Überlebensanzug konnte der Vierbeiner zeitnah gerettet und unverletzt an seine Besitzer zurück übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell