FW Bremerhaven: Große Ernennungsfeier der Feuerwehr Bremerhaven

Am 28. März wurden 48 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven feierlich ernannt. Die große Zeremonie fand im Historischen Museum Bremerhaven statt. Feuerwehrdezernent Stadtrat Peter Skusa und der Leiter der Feuerwehr, Jens Cordes, führten gemeinsam mit den Vertretern des Personalamtes, den Leitern der jeweiligen Bereiche und dem Personalrat durch die Zeremonie, bei der die Urkunden überreicht und die Dienstgradabzeichen feierlich ausgetauscht wurden.

- Zwei Brandmeisteranwärter wurden in das Beamtenverhältnis auf Widerruf ernannt. Die Ausbildung zum Brandmeister begann am 1. April. - Die Ausbildung zum Brandmeister wurde von den Teilnehmern des vor zwei Jahren gestarteten Grundausbildungslehrgangs am 27. März abgeschlossen. Sie erhielten in der Zeremonie ihr Abschlusszeugnis. Da der Großteil der Teilnehmer Beamte der Feuerwehr Bremerhaven sind, wurden 14 Einsatzkräfte zusätzlich zum Brandmeister in das Beamtenverhältnis auf Probe ernannt. - Acht Beamte wurden in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ernannt. - Eine Brandmeisterin wurde zur Oberbrandmeisterin, und 19 Brandmeister wurden zum Oberbrandmeister ernannt. - Eine Oberbrandmeisterin und ein Oberbrandmeister wurden zur Hauptbrandmeisterin beziehungsweise zum Hauptbrandmeister ernannt. - Den Abschluss bildete die Ernennung eines Kollegen zum Brandamtsrat.

Einer der Ernannten hatte an diesem Tag Geburtstag, und so ließ es sich Feuerwehrdezernent Stadtrat Peter Skusa nicht nehmen, in Feuerwehrmanier ein Geburtstagslied anzustimmen und mit den Gästen sowie den anwesenden Einsatzkräften zu singen.

Die Einsatzkräfte waren zahlreich vertreten. Die diensthabende Wachabteilung der Feuerwehr erschien in voller Stärke mit den Einsatzfahrzeugen im Historischen Museum, um der Zeremonie beizuwohnen und ihre Anerkennung sowie den Zusammenhalt zu demonstrieren. Viele Passanten waren von der Anzahl der Einsatzfahrzeuge an der Geeste beeindruckt und schauten sich bei bestem Wetter die Fahrzeuge an. Da alle Fahrzeuge einsatzbereit waren, blieb es natürlich nicht aus, dass eine Rettungswagenbesatzung alarmiert wurde.

Skusa würdigte in seiner Rede die Einsatzbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen und stellte die Wichtigkeit für die Kommune heraus. "Dafür bedanke ich mich mit Nachdruck", so Skusa. Ein weiterer Dank ging unter anderem an das Historische Museum, das die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und bei den Vorbereitungen unterstützt hat. Die Familien der ernannten Einsatzkräfte hatten unter anderem die Möglichkeit, die Wartezeit mit einem Rundgang durch das Museum zu verkürzen.

Ebenfalls gebührt dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus Bremerhaven ein Dank. Das DRK stellte seinen Einsatzbus zur Verfügung. Dieser nimmt sonst bei größeren Einsatzlagen betroffene Personen auf, an diesem Tag wurden die zu ernennenden Kolleginnen und Kollegen an der Zentralen Feuerwache abgeholt und zum Museum befördert.

