FW Bremerhaven: Zwei Flächenbrände in Bremerhaven-Suhrheide erfolgreich bekämpft

Bremerhaven (ots)

Bremerhaven, 22. März 2025 - Die Feuerwehr Bremerhaven war am Samstagmittag mit einem umfangreichen Einsatz in Suhrheide gefordert. Innerhalb kurzer Zeit mussten zwei Flächenbrände in unmittelbarer Nähe zur Wulsdorfer Baggerkuhle bekämpft werden. Die erste Alarmierung erfolgte gegen 12:15 Uhr zu einem Brand am Weg 87. Spaziergänger hatten eine starke Rauchentwicklung auf einem Grundstück mit mehreren hundert Quadratmetern Fläche gemeldet. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs forderte die Feuerwehr aufgrund des Ausmaßes des Brandes umgehend Verstärkung an. Bereits auf der Anfahrt konnte eine erhebliche Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung stellte eine Herausforderung dar, da die vor Ort vorhandenen Hydranten keine Wasserentnahme ermöglichten. Der Fachzug Löschwasserversorgung der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven wurde nachgefordert und stellte eine Wasserversorgung über eine längere Wegstrecke her. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Brandausbreitung auf das angrenzende Waldgebiet Ahnthammsmoor sowie auf mehrere Gartenlauben verhindert werden. Insgesamt wurde eine Fläche von etwa 1.500 Quadratmetern ein Raub der Flammen. Gegen 13:45 Uhr wurde ein weiterer Flächenbrand gemeldet, etwa 500 Meter entfernt im Weg 86, direkt an der Wulsdorfer Baggerkuhle. Aufmerksame Passanten vom angrenzenden Hundeplatz hatten das Feuer entdeckt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern. Durch das rasche Eingreifen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden. Zur Kontrolle des gesamten Brandgebietes wurde eine Drohne mit Wärmebildkamera durch die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf eingesetzt. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Wulsdorf, Lehe und Weddewarden im Einsatz. Gegen 15:00 Uhr konnten die Einsatzmaßnahmen beendet werden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

