POL-MK: Ladendieb mit Kofferraum voller Hygieneartikel

Menden/Altena (ots)

Ein 36-jähriger, in Altena gemeldeter Mann hat möglicherweise im größeren Umfang Hygieneartikel gestohlen. Gegen 12 Uhr wurde er in einem Discounter an der Iserlohner Landstraße in Menden beim Ladendiebstahl beobachtet. Er konnte zwar flüchten bevor die Polizei eintraf. Die Beamten entdeckten die beschriebene Person jedoch hinter einigen Mülltonnen, wo er sich versteckte. Er bestritt den Ladendiebstahl. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten kein Diebesgut. Einen Ausweis hatte er nicht dabei. Obwohl er einen Pkw-Schlüssel mitführte, beteuerte er, nicht mit einem Fahrzeug unterwegs zu sein. Die Beamten machten sich dennoch auf die Suche nach dem passenden Fahrzeug zu dem Schlüssel und entdeckten den Wagen auf dem Discounter-Parkplatz. Auf der Suche nach dem Ausweis des Mannes stießen die Beamten auf einen Kofferraum voller Hygieneartikel: Dutzende Flaschen oder Dosen Deos, Duschgels, Shampoos, Haarspülungen, Haarsprays, Packungen Rasierklingen, Aftershave und Hautpflegeartikel - mutmaßlich Diebesgut.

Die Vorgeschichte: Als der Mann mit einem prall gefüllten Rucksack aus dem Discounter gegangen war, löste er einen Diebstahl-Alarm aus. Als ihn die Mitarbeiter ansprachen, trat er so aggressiv auf, dass die Mitarbeiter ihn mit seinem Rucksack ziehen ließen. Den Rucksack legte er auf dem Parkplatz Battenfelds Wiese ab und flüchtete in Richtung Innenstadt. Die Mitarbeiter sammelten das Gepäck ein, trugen es zurück in den Laden und riefen die Polizei. Die Beamten notierten, was der 36-Jährige an der Kasse vorbei aus dem Laden getragen hatte: Diverse Socken, Seifen, Süßigkeiten, Haar-Kur und Hautpflege-Artikel im Wert von knapp 100 Euro. Zu diesem Fall befragt, behauptete der 36-Jährige, dass er nicht habe bezahlen dürfen. Die Herkunft der Waren aus dem Kofferraum muss nun geklärt werden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Ladendiebstahls. (cris)

