Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Brand in einem Hochhaus in Bremerhaven

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am frühen Montagabend kam es in einem Hochhaus in Bremerhaven-Mitte zu einem Brand im 5. Obergeschoss. Die automatische Brandmeldeanlage des Gebäudes hatte die Feuerwehr Bremerhaven alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung im 5. Obergeschoss erkennbar. Da unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befanden, wurden umgehend weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nachgefordert. Parallel dazu leiteten die Feuerwehrkräfte die Menschenrettung, die Brandbekämpfung sowie die Räumung der benachbarten Wohnungen ein.

Durch den schnellen und energischen Einsatz konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Personen befanden sich nicht in der Brandwohnung.

Während des Feuerwehreinsatzes sperrte die Polizei die Lloydstraße stadtauswärts. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei übernommen.

Noch während die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten beschäftigt waren, alarmierte die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe sie zu einer Gasausströmung in der Zoppoter Straße.

Vor Ort berichtete ein Bewohner eines Mehrparteienhauses, dass er Gas in seiner Wohnung rieche. Die Feuerwehr Bremerhaven führte umgehend Messungen in der Wohnung durch und stellte geringe Mengen Gas fest. Die Gastherme wurde von den Einsatzkräften abgeschaltet, und die Einsatzstelle wurde dem mitalarmierten Gasversorger übergeben.

Der Bewohner konnte seine Wohnung anschließend wieder betreten.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell