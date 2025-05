Polizei Düsseldorf

POL-D: Hamm - Verkehrsunfall am Südring - Kollision zwischen Pkw und Krad - Motorradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 08. Mai 2025, 21:48 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der Kreuzung Südring/Völklinger Straße wurde ein Mann so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten. Ein Pkw war mit seinem Motorrad kollidiert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 39-Jähriger aus Jüchen mit seinem Motorrad auf dem Südring in Richtung Neuss. Auf Höhe der Kreuzung zur Völklinger Straße bremste er sein Krad aufgrund einer roten Ampel ab, beschleunigte jedoch kurz darauf wieder, da diese auf "Grün" umschaltete. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ein 23-Jähriger aus Erkelenz näherte sich derweil in seinem VW Golf dem Südring über die Linksabbiegerspur der Völklinger Straße. Er missachte dort mutmaßlich eine rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich der 39-Jährige so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste und dort stationär verblieb. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit, es wurde abgeschleppt.

