Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall in Unterbach - Motorradfahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 10. Mai 2025, 21:48 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Abend in Unterbach verletzte sich ein Motorradfahrer so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 42-jährige Mann aus Düsseldorf mit seiner Vespa auf der Gerresheimer Landstraße in Richtung Am Seeblick. Als er beabsichtigte, einen Pkw zu überholen, prallte er gegen eine Verkehrsinsel, verlor die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte auf den Boden. Er verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren des Unfalls. Die Ermittlungen - unter anderem auch, ob der Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss stand - dauern an.

