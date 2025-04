Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Waldbrand zwischen Nassau und Winden

Nassau (ots)

Am 13.04.2025 gegen Mittag kam es in einem Waldgebiet zwischen dem Kaltbachtal in Nassau und der Kreisstraße 4 in Richtung Winden zu einem Flächenbrand. Der Brand, welcher sich über eine Fläche von ca. 300m² erstreckte, konnte schnell durch starke Kräfte der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau abgelöscht werden. Neben dem stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Rhein-Lahn-Kreises waren die Feuerwehren aus Bad Ems, Nassau, Bergnassau-Scheuern, Dausenau, Winden, Dienethal, Sulzbach und Singhofen mit etwa 75 Kräften vor Ort im Einsatz. Derzeit liegen noch keine Hinweise zu einer möglichen Brandursache vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.

