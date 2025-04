Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wand beklebt - 20-Jährige greift Bundespolizisten unvermittelt an

Dortmund - Hamm (ots)

Am gestrigen Abend (2. April) beschimpfte eine junge Frau während einer Personenkontrolle im Dortmunder Hauptbahnhof einen Polizeibeamten in bürgerlicher Kleidung und attackierte diesen mehrfach in Form von Tritten. Anschließend leistete sie Widerstand.

Gegen 20:20 Uhr beobachtete ein zivil gekleideter Bundespolizist, wie eine junge Frau im Personentunnel des Hauptbahnhofs Dortmund eine Wand mit Stickern beklebte. Daraufhin gab sich dieser als Polizeibeamter zu erkennen, forderte die 20-Jährige auf dies zu unterlassen und wies sie auf die Sachbeschädigung hin. Daraufhin beleidigte die Deutsche den Polizisten und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei trat die junge Frau mehrfach mit dem Knie zwischen die Beine des Beamten. Daraufhin brachte dieser die Angreiferin zu Boden und fixierte sie. Hinzugerufene Einsatzkräfte brachten die Polizeibekannte dann, zur Feststellung ihrer Identität, in die Bundespolizeiwache. Auf dem Weg dorthin leistete die junge Frau aus Hamm Widerstand, in dem sie sich sperrte und gegen die Laufrichtung stemmte. Zudem ließ die Aggressorin sich mehrfach fallen und beschimpfte die Uniformierten massiv. Verletzt wurde hierbei niemand.

Im Rahmen einer Durchsuchung konnten die Beamten weitere Aufkleber feststellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die 20-Jährige die Dienststelle verlassen und fuhr mit dem nächsten Zug in Richtung Hamm.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung sowie Beleidigung ein. Zudem sicherten die Uniformierten die Videoaufnahmen der Überwachungskameras.

