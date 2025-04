Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt größere Menge Drogen fest

Gelsenkirchen - Haltern am See (ots)

Am Mittwochabend (2. April) kontrollierten Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof zwei Frauen. Eine von ihnen führte eine nicht geringe Menge Marihuana und Amphetamin mit sich.

Gegen 23:10 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Am Bahnsteig zu den Gleisen 6/7 überprüften sie eine 31-Jährige, welche ihren Personalausweis aushändigte. Während der Kontrolle nahmen die Einsatzkräfte einen starken Marihuana-Geruch wahr. In der mitgeführten Tasche befanden sich ca. 99 Gramm Cannabis sowie ca. 204 Gramm Amphetamin. Die Deutsche gab an, dass sie nicht die Besitzerin dieser Tasche sei. Weitere Angaben machte sie gegenüber den Uniformierten jedoch nicht. In der Bauchtasche der 24-jährigen Begleiterin befand sich zudem ein Döschen mit ca. 10 Gramm Amphetamin. Die Beamten führten die beiden Deutschen der Bundespolizeiwache zu.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Cannabiskonsumgesetz gegen die Gelsenkirchenerin ein. Auch die junge Frau aus Haltern am See muss sich nun wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell