Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau belästigt - Ehemann prügelt Tatverdächtigen zur Bundespolizei

Hamm (ots)

Weil er eine Frau in der Toilettenanlage im Hauptbahnhof nach Sex gefragt haben soll, hat deren Ehemann einen 38-Jähriger schwer verprügelt.

Am späten Dienstagabend (1. April) brachten vier Männer einen weiteren Mann zur Bundespolizei, um gegen ihn Anzeige wegen Bedrohung mit sexuellem Hintergrund zu erstatten. Der 38-jährige Deutsche aus Hamm habe eine Stunde zuvor die Ehefrau eines der Männer in der Toilettenanlage nach Sex gefragt. Dabei habe er ein Messer in der Hand gehalten. Die 47-jährige Frau sei geflüchtet und habe ihren Ehemann angerufen. Der 47-jährige Bulgare erschien gut eine Stunde nach der Tat mit drei Landsmännern am Hauptbahnhof und spürte den 38-Jährigen auf, angeblich, um ihn zur Rede zu stellen. Was er in seiner Schilderung ausgelassen hatte, trug der 38-Jährige bei. Der 47-Jährige sei mit seinen drei Begleitern auf ihn zugekommen und habe unmittelbar auf ihn eingeschlagen und ihn getreten, weshalb er sich zur Wache der Bundespolizei flüchten wollte. Durch einen weiteren Tritt brachte der Bulgare den Flüchtenden zu Fall und traktierte den am Boden liegenden mit Tritten seiner Stahlkappenschuhe gegen Kopf und Oberkörper. Als einer der Begleiter ihn zurückhielt, nutzte der Misshandelte die Gelegenheit zur Flucht zur Bundespolizei. Bilder der Videoanlage bestätigte die Misshandlungen. Ebenso konnten die Bundespolizisten feststellen, dass der 38-Jährige zuvor die Toilettenanlage betreten hatte. Was dort geschah, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sanitäranlagen sind nicht videoüberwacht.

Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 38-Jährige, bei dem besagtes Messer sichergestellt wurde, ist Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen Bedrohung.

