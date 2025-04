Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Strafvollstreckung in Millionenhöhe - 49-Jähriger vor Abflug nach Kroatien durch Bundespolizei gestoppt.

Eigentlich wollte der 49 Jährige, kroatische Staatsangehörige am 02. April 2025 mit dem RyanAir Flug FR 5282 nach Zadar in Kroatien ausreisen, als er den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Köln Bonn auffiel. Kurz vor dem Abflug baten die Polizisten den Mann zur Kontrolle und stellten fest, dass gegen diesen ein Haftbefehl wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt bestand.

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hatte den Haftbefehl zur Strafvollstreckung mit einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren gegen den Kroaten ausgeschrieben. Des Weiteren, und da staunten die Beamten nicht schlecht, bestand gegen den Mann ein Vollstreckungsauftrag in Höhe von 1.371.192.93 EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von 54.374.95 EUR.

Diese Summe konnte der Verhaftete vor Ort nicht beibringen. Auch bedeutende Sachgüter konnten bei ihm nicht sichergestellt werden.

Somit endete seine Reise in Köln und er wurde der Justizvollzugsanstalt Siegburg zugeführt.

Ein nicht alltäglicher Fahndungserfolg der Bundespolizei am Flughafen Köln Bonn.

