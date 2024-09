Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever vom 13.09. bis 15.09.2024

Wilhelmshaven (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 13.09.2024 gegen 22:00 Uhr kontrollierten Jeveraner Polizeibeamte einen 18jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße in Schortens. Da die Beamten während der Kontrolle Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer feststellten, die auf eine mögliche Drogenbeeinflussung hindeuten würden, befragten sie den Fahrzeugführer nach etwaigem Konsum von Cannabis vor Fahrtantritt. Dieser gab an, kurz vorher tatsächlich Cannabis konsumiert und nicht um die Strafbarkeit gewusst zu haben. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass nach dem legalen Konsum von Cannabis das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt ist. Zu diesen Kraftfahrzeugen zählen auch die oft unterschätzen und gerade von jungen Personen genutzten E-Scooter. Diverse polizeiliche Einsätze im Bereich der Diskothek "Nachtschicht" In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Diskothek "Nachtschicht" in der Schooster Straße in Schortens zu diversen polizeilichen Einsätzen. In der Zeit von 00:30 Uhr bis 05:41 Uhr wurden der Diebstahl eines Smartphones, ein Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz sowie gefährliche Körperverletzungen aufgenommen. Die insgesamt drei Opfer der Körperverletzungen (2x durch Schläge mit einem Trinkglas, 1x durch Tritte) wurden notärztlich erstversorgt und anschließend einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweise werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen. Einbruchsdiebstähle In der Zeit vom 13.09.2024 am Nachmittag bis 14.09.2024 am Vormittag kam es in Schortens im Johannes- und im Steensweg zu zwei Einbrüchen. Unbekannte verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt in die betroffenen Häuser und durchwühlten dort diverse Räumlichkeiten. Zeugen mit sachdienlichen Hinweise werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

