POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Großholbach etc. (ots) - Im Zeitraum vom 02.04.2025 bis 05.04.2025 kam es in den angrenzenden Gemarkungen Großholbach, Ruppach-Goldhausen und Girod zu mehreren Sachbeschädigungen an Hochsitzen. Durch bislang unbekannte Täter wurden die in Waldgebieten befindlichen Hochsitze durch massive Gewalteinwirkung beschädigt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Montabaur gerne unter der Tel. 02602-92260 entgegen. ...

