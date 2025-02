POL-D: Einladung zum Presse- und Fototermin Neuer Leiter für die Polizeiinspektion Mitte - Polizeidirektor Oliver Strudthoff zurück in der Landeshauptstadt

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Neuer Leiter für die Polizeiinspektion Mitte - Polizeidirektor Oliver Strudthoff zurück in der Landeshauptstadt

Die Düsseldorfer Polizei hat eine wichtige Position neu besetzt. Seit Januar dieses Jahres ist Polizeidirektor Oliver Strudthoff in die Landeshauptstadt zurückgekehrt, um die Leitung der Polizeiinspektion Mitte zu übernehmen. Mit den umfangreichen und anspruchsvollen Aufgaben, vor allem auch dem Dienst in der Altstadt, ist der 43-Jährige vertraut. Bereits in der Vergangenheit hatte er als Leiter der Führungsstelle den Bereich der Polizeiinspektion Mitte kennengelernt. Nach einigen unterschiedlichen interessanten Verwendungen in der Polizei (unter anderem Leiter des IPCC während der UEFA EURO 2024) freut sich PD Strudthoff nun auf die neuen Herausforderungen, die auf ihn zukommen werden.

In einem Pressegespräch möchte sich Herr Strudthoff gern persönlich vorstellen.

Wann: Mittwoch, 12. Februar, 11:00 Uhr Wo: Polizeiinspektion Mitte, Heinrich-Heine-Allee 1, 40213 Düsseldorf

