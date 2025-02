Polizei Düsseldorf

POL-D: Lierenfeld/Eller - Mutmaßliche Brandstiftung - Wohnmobil und Pkw in Vollbrand - Hoher Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, den 05. Februar 2025, 04:45/05:14 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen brannten innerhalb kurzer Zeit in Lierenfeld ein Wohnmobil und in Eller ein Pkw vollkommen aus. Es entstand hoher Sachschaden. Die Brandorte liegen lediglich einen Kilometer auseinander, eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Leitstelle gegen 04:45 Uhr einen Notruf, dass auf dem Wilhelm-Heinrich-Weg, am dortigen Sportplatz, ein Wohnmobil lichterloh brenne. Zuvor habe es einen lauten Knall gegeben. Das Feuer griff auf daneben parkende Pkw über und beschädigte diese erheblich. Das Wohnmobil brannte vollkommen aus. Kurze Zeit später, gegen 05:14 Uhr, wurde der Polizei ein weiterer Fahrzeugbrand gemeldet. In Höhe der Richardstraße 60 sollte ein Mercedes brennen. Ein hinter dem Fahrzeug parkender Volkswagen wurde durch die Hitzeentwicklung zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen, der Mercedes brannte ebenfalls vollkommen aus. An beiden Brandorten entstanden Sachschäden in Höhe eines mittleren, sechsstelligen Betrages, Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Brände kann derzeit eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Brandermittler haben die Arbeit aufgenommen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die zu den besagten Brandzeiten Hinweise geben können. Diese werden an das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 erbeten.

