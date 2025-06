Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Mittwochmittag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 12:20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer verbotswidrig und mit seinem Mobiltelefon in der Hand die Bahnhofstraße in Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe eines Blumengeschäfts stieß der Mann mit einer 71-jährigen Fußgängerin zusammen. Die Frau stürzte daraufhin und erlitt schwere Verletzungen. Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen kamen zufällig an der Unfallstelle vorbei und kümmerten sich um die Verletzte. Die 71-Jährige musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 26-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (DS)

