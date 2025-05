Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Eppenhausen

Hagen (ots)

Im Stadtteil Eppenhausen verursachte der Fahrer eines BMW am Mittwoch in den frühen Abendstunden einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt und ein Fahrer eines Fiat leicht verletzt wurde. Der 37jährige BMW Fahrer war gegen 17:15 Uhr auf der Eppenhauser Str. rückwärts aus einer Zufahrt zum Parkplatz eines Supermarktes gefahren und hatte hierbei einen 54jährigen Fiat Fahrer übersehen, der den Bereich der Zufahrt mit seinem Fahrzeug querte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 54jährige leicht verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstanden an den Fahrzeugen starke Sachschäden. Der Fiat des verletzten 54jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (as)

