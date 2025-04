Polizei Hagen

POL-HA: Hausfriedensbruch und Widerstand: 48-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 48-Jähriger löste am Dienstagabend (29.04.2025) einen Polizeieinsatz aus, da er in die Wohnung einer Angehörigen eindringen wollte. Anschließend leistete er Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 23.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Piepenstockstraße gerufen, wo ein Mann gegen die Scheibe einer Balkontür schlug und diese beschädigte. Vor Ort trafen die Beamten einen augenscheinlich stark alkoholisierten Mann an. Der vermeintliche Einbrecher stellte sich als Angehöriger der dortigen Bewohnerin heraus, die zu dem Zeitpunkt nicht anwesend war, und wollte gewaltsam in die Wohnung eindringen. Dabei verletzte er sich an der Hand. Im weiteren Verlauf wurde der Mann aggressiv und drohte aufgrund seiner Alkoholisierung von dem Balkon der Hochparterre-Wohnung zu fallen. Die Beamten öffneten die Wohnungstür und gelangten zum Balkon, wo sie den stark alkoholisierten Mann in die Wohnung führten und ihm Handschellen anlegten. Seine Schnittwunden wurden vor Ort von eingesetzten Rettungskräften erstversorgt. Anschließend brachten sie den 48-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zu seinem eigenen Schutz entschlossen sich die Polizeibeamten, den Hagener in Gewahrsam zu nehmen. Während des Transports zur Polizeiwache kam es zu Widerstandshandlungen. Im Anschluss an den Einsatz fertigten die Beamten mehrere Strafanzeigen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell